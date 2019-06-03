Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 100 человек

Число пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске достигло 116 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщил представитель региональных экстренных служб.

По его информации, в настоящее время в больницах находятся 17 человек, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате взрывов пострадали 89 человек. Информации о погибших не поступало.

Как сообщал «Новый День», 1 июня 2019 года в 11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на оборонном заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» на складе готовой продукции. В результате ЧП было разрушено административное здание, а взрывной волной выбило стекла в близлежащих жилых домах. После взрывов на предприятии начался пожар, огнем было охвачено 800 квадратных метров.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). По уточненным данным, при взрывах повреждено остекление почти 800 зданий, в том числе 32 школ, 55 детских садов, 9 медицинских учреждений и 628 жилых домов.

Областные власти заявили, что в восстановительных работах задействовано более 2 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС, МВД и военнослужащие. В администрации Дзержинска заверили, что ЕГЭ в школах пройдет в штатном режиме, уже ведутся ремонтные работы.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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