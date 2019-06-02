Взрывы в Дзержинске: медицинская помощь потребовалась 89 пострадавшим

Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске, где произошло ЧП на заводе «Кристалл», составило 89 человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального правительства.

По уточненным данным, на данный момент в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии, близком к среднему, еще 15 – в состоянии средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением. «Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков – минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации», – отметил Никитин, слова которого цитирует его пресс-служба.

Глава региона распорядился выделить средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации, а также на поддержку пострадавших. «Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч», – сообщил губернатор.

Никитин также уточнил, что правительство региона будет координировать работу по восстановлению объектов и возмещению ущерба со стороны работодателя пострадавшим сотрудникам завода.

«Сейчас определяемся с размером ущерба в первую очередь по объектам социального значения и жилого фонда. Пока сложно назвать конкретную сумму», – отметил со своей стороны глава Дзержинска Иван Носков, добавив, что точный объем средств, необходимый для устранения последствий ЧП, будет известен в течение двух ближайших дней.

Напомним, 1 июня 2019 года в 11:53 произошло 2 взрыва в Дзержинске на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» на складе готовой продукции. В результате ЧП было разрушено административное здание, а взрывной волной выбило стекла в близлежащих жилых домах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 01.06.19

Число пострадавших от взрывов в Нижегородской области возросло. / Экс-губернатор Ивановской области попался на расхищении бюджета. / Мать убитого украинскими спецслужбами Бузины потребовала встречи с Зеленским. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»