Взрывы в Нижегородской области: 38 человек ранены

Сегодня в результате взрыва на тротиловом заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области были ранены 38 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным экстренных служб, среди пострадавших есть местные жители, которые не были работниками завода. В медицинских службах ТАСС сообщили, что число пострадавших может увеличиться. «Люди продолжают обращаться за помощью», – сказал собеседник агентства. В МЧС добавили, что открытое горение на заводе ликвидировано.

По уточненным данным, которые приводит пресс-служба регионального правительства, информация о взрыве поступила сегодня в 11:50. В экстренном порядке сюда были направлены медицина катастроф и дополнительные подразделения пожарной охраны.

«В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники. Сейчас открытого горения на территории предприятия нет, происходит тление. Мы проводим разведку, которая позволит полностью определить масштаб разрушений», – говорится в сообщении.

При этом власти заверили, что никакой угрозы для населения нет, как и необходимости в эвакуации. Как сообщил глава Дзержинска Иван Носков, химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как и угрозы повторных взрывов. «В настоящее время пожар на территории ГосНИИ «Кристалл» локализован. Определяем размер ущерба», – уточнил он.

Следственный комитет со своей стороны сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нескольких взрывов в Дзержинске. Расследование ведется в рамках ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Предполагается, что после завершения работы спасателей следователи СКР приступят к осмотру места происшествия.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 01.06.19

Взрыв в Дзержинске: разрушено административное здание завода «Кристалл», есть пострадавшие. / В Нижегородской области произошел сильный взрыв. / Громкое преступление в Подмосковье: глава района задержан за убийство любовницы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»