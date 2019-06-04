В Японии россиянин попал под арест за попытку запустить дрон

В Токио задержали гражданина России. Он пытался запустить дрон с крыши здания.

Как сообщается агентство Киодо, 38-летний Алексей Фесик залез на крышу жилого здания в токийском районе Минато. Он попытался запустить беспилотный аппарат, чтобы сделать видео города с высоты птичьего полета.

По словам самого задержанного, с крыши здания открывается красивый вид. Мужчину обвиняют в незаконном проникновении.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 04.06.19

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