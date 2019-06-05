На ЕГЭ у выпускниц шпаргалки искали под юбками. Родители написали жалобу

Скандал разразился перед проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку 3 июня в школе поселке Могойтуй Забайкальского края. Организаторы перед началом экзамена разделили выпускников по гендерному признаку и начали их обыскивать. Дошло до того, что у школьниц искали шпаргалки под юбками. Об этом сообщил родитель одного из учащихся. Родители написали жалобу в региональный минобр.

По его словам, на ЕГЭ «присутствовали представители из Москвы». «Они перед экзаменом детей разделили на мальчиков и девочек, а затем обыскивали. Девочкам даже под юбки залазили», – рассказал родитель изданию «Чита.ру». Собеседник информагентства выразил возмущение по поводу этой ситуации и предположил, что дети сильно переволновались, что может негативно отразиться на результатах экзамена. «Неужели так можно поступать или это самоуправство представителей из Москвы?» – негодует родитель.

Родители выпускников написали жалобы в региональное министерство образования с требованием провести проверку в отношении экзаменаторов. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в одной из школ в Пензенской области во время ЕГЭ в кабинках туалетов сняли двери и следили за выпускниками, чтобы те не списывали в уборных. Об этом стало известно после возмущенных постов школьников в социальных сетях. Скандал разгорелся в школе №226 в закрытом городе Заречный, сообщали пензенские СМИ. Руководство учебного заведения поспешило заявить, что снятие дверей в туалетах было вынужденной мерой. «В некоторых кабинках двери отсутствовали, и было принято решение убрать все, чтобы выпускники находились в равных условиях», – привела слова администрации школы одна из выпускниц.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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