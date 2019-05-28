«Чтобы не списывали»: в школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах и наблюдали за детьми (ВИДЕО)

В одной из школ в Пензенской области во время ЕГЭ в кабинках туалетов сняли двери и следили за выпускниками, чтобы те не списывали даже в отхожих местах. Об этом стало известно после возмущенных постов школьников в социальных сетях.

Скандал разгорелся в школе №226 в закрытом городе Заречный, сообщает издание 1pnz.ru. По словам учащихся, ни на одной кабинке туалета не было двери. Более того, в помещении находились наблюдатели из Департамента образования города Заречный, которым поставили задачу пресекать возможное списывание. Чиновники «бесцеремонно наблюдали, как ученики делают свои дела, что, как минимум, противоречит регламенту и попадает под 137 статью УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», написала в соцсети «ВКонтакте» одна из учащихся со ссылкой на выпускников, сдающих ЕГЭ. В Сети появилось видео из зареченской школы, на котором можно увидеть туалетные кабинки без дверей.

Руководство школы поспешило заявить, что снятие дверей в туалетах было вынужденной мерой. «В некоторых кабинках двери отсутствовали, и было принято решение убрать все, чтобы выпускники находились в равных условиях», – привела слова администрации учебного заведения школьница. Она отметила, что «абсурд всей этой ситуации зашкаливает» и призвала учеников не молчать, а «просить родителей писать жалобы в Департамент». «Только вместе у нас есть шанс что-то изменить», – заключила школьница.

Примечательно, что на состоявшемся накануне совещании в региональном правительстве губернатор обоасти Иван Белозерцев подчеркнул, что во время сдачи ЕГЭ не должно быть условий для стрессовых ситуаций для выпускников. «Обстановка при сдаче ЕГЭ должна быть доброжелательной по отношению к детям», – заявил он.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 28.05.19

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