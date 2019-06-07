«Негуманно и несправедливо»: в США россиянке дали 7 лет тюрьмы за вывоз детей из страны Генконсульство РФ будет добиваться пересмотра приговора

Суд в американском штате Канзас вынес приговор россиянке Богдане Осиповой, обвиняемой в похищении и вывозе из США своих детей, а также в вымогательстве алиментов. Судья приговорил гражданку России к семи годам тюрьмы. Ранее Осипову признали виновной присяжные. Судебное разбирательство с россиянкой инициировал ее бывший муж и отец ее двух дочерей, экс-военнослужащий Брайан Мобли.

Богдана Осипова в 2003 году уехала в США по студенческой программе, где вышла замуж и получила второе, американское гражданство. В 2004 году у нее родился сын, но брак распался. В 2013 году во втором браке с офицером ВВС США Брайаном Мобли у россиянки родилась дочь. Позже муж Осиповой подал на развод в окружной суд в округе Седжуик, штат Канзас. В 2014 году Осипова, беременная третьим ребенком, вместе с детьми уехала в Россию. В том же году, уже в России она родила дочь, после чего супруги развелись. Мобли через суд добился получения полной опеки над своими двумя детьми, которых, согласно судебному вердикту, россиянка должна была вернуть отцу в США. В сентябре 2017 года Осипова вернулась в Соединенные Штаты для урегулирования опеки над детьми и была арестована ФБР по иску бывшего мужа. Мобли обвинил экс-жену в вывозе детей из США без согласования с ним.

Как отмечает ТАСС, в ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, но российский суд, руководствуясь интересами детей, не дал разрешение на их вывоз за границу. Дети россиянки находятся в РФ под опекой ее родной тети.

Судья отказался принять к сведению заявление Осиповой о том, что у нее нет возможности вернуть детей в США, и обвинил Осипову в манипуляциях.

Присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства алиментов. Во время судебных слушаний россиянка была в кандалах и наручниках, передает РИА «Новости». Она со слезами на глазах просила суд освободить ее. Бывший муж россиянки потребовал от судьи приговорить мать его детей к максимальному сроку заключения.

Согласно судебному вердикту, в срок приговора будут зачтены 22 месяца, которые россиянка провела под стражей. После освобождения Богдана Осипова должна будет еще три года находиться под надзором в США, ей будет запрещено покидать территорию Штатов. Условием освобождения Осиповой под надзор судья назвал содействие в возвращении в США совместных с мужем-американцем детей. Помимо этого суд обязал россиянку выплатить $18,1 тыс. штрафа и дополнительный сбор в $300. Как передает ТАСС, Осипова будет отбывать наказание в тюрьме города Добери штата Коннектикут, куда ее перевезут в ближайшие две недели

Адвокаты россиянки будут подать апелляцию на приговор.

В генконсульстве России в Хьюстоне сочли приговор Осиповой несправедливым и негуманным. «Дело Б.А. Осиповой – это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США», – говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.

В российской дипмиссии подчеркнули, что будут добиваться пересмотра приговора суда. Как отметили в консульстве России, Осипову приговорили к семи годам тюрьмы «фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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