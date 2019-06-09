Анонимы сообщили о бомбах в Храме Христа Спасителя, Мавзолее и телебашне

В Москве поступили анонимные сообщения о минировании главных достопримечательностей. Экстренные службы выехали на объекты для проверки.

В общей сложности неизвестные сообщили о 16 «заминированных» зданиях, передает РИА «Новости». В числе объектов, где может быть заложено взрывное устройство, оказались Храм Христа Спасителя, Останкинская телебашня и Мавзолей на Красной площади.

В настоящее время все сообщения проверяют сотрудники оперативных служб. Отмечается, что эвакуация не проводится.

На прошлой неделе неизвестные сообщили о бомбах в более чем 50 зданиях столицы. В числе «заминированных» объектов оказались здание Госдумы, а также ТЦ «Охотный ряд ", отели Akvarel и Savoy. Злоумышленники сообщали об угрозе взрывов через интернет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.19

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