Сотрудники главного управления по расследованию особо важных дел СКР возбудили уголовное дело в отношении трех участников преступной группы по обвинению в краже и незаконном обороте драгоценных камней (п.«б» ч.4 ст.158, ч.2 ст.191 УК РФ).

Силовики поймали воровавших алмазы у «Алросы» преступников

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, преступники на регулярной основе похищали у компании «Алроса» высококачественные алмазы и занимались их сбытом. В преступную группу входили: сотрудница «Алроса» Елена Канунникова, которая и похищала драгоценные камни, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и россиянин Владимир Гординский, отвечавший за сбыт алмазов.

6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали злоумышленников с поличным. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых было обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов США, а также более 2 млн долларов США, 500 тысяч евро, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе, более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте обвиняемых. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательств.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 10.06.19

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