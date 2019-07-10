ФСБ нагрянула с обысками к вице-премьеру Якутии и в минтранс республики

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, сообщили в пресс-службе регионального управления Службы. Аналогичные оперативные действия одновременно проводятся в расположенном в том же здании министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которое курирует Колодезников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из сотрудников этого ведомства.

По словам источника агентства в региональном правительстве, силовиков интересует деятельность управления автодорог Якутии, где в мае уже проходили разыскные мероприятия. Сейчас, по его словам, идет выемка документов.

В мае в управлении автодорог Якутии уже проходили обыски по уголовному делу о взяточничестве. Главным фигурантом стал бывший заместитель начальника одного из управлений ведомства. Он, считают следователи, незаконно получил 3 млн рублей. Сейчас он находится по стражей.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 10.07.19

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