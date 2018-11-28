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Среда, 28 ноября 2018, 10:57 мск

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Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в администрацию Якутска

Сотрудники ФСБ России проводят обыски в управление культуры и духовного развития окружной администрации Якутска, сообщили на сайте администрации республиканского центра.

Очевидцы рассказали, что выемка документов началась утром. По данным телеканала «Якутия 24», ее проводят сотрудники в штатском. Сотрудники управления культуры говорят, что не знают, что стало причиной обысков. «Мы сами не знаем, что за проверка, нам ничего не объясняют, документы нам не показывают», – рассказал один из сотрудников управления.

ЯСИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ФСБ проводит обыск в связи с подозрениями о нарушениях законодательства в сфере госзакупок.

Якутск, Иван Гридин

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