В особняке владельцев подпольных казино в Якутске нашли золотые унитазы

В ходе обысков, проведенных в домах организаторов подпольных казино и залов с игровыми автоматами, следователи обнаружили поистине царские покои – на стенах лепнина, дорогая мебель, хрустальные люстры и золотые унитазы.

«По данным следствия, 44-летний местный житель в январе 2016 года в целях регулярного незаконного извлечения финансовой выгоды создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для получения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны в составе организованной группы», – сообщает региональное управление СКР.

Полиция изъяла сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками и свыше полумиллиона рублей наличными. На деньги проигравшихся граждан воротилы игорного бизнеса строили себе трехэтажные особняки и не скупились на позолоченную мебель и сантехнику.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении лидера ОПС. Кроме того, фигурантами уголовного дела по факту участия в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) стали еще пять человек. Двоих преступников арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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