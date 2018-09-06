В Новом Уренгое разоблачили подпольное казино выходцев с Кавказа (ФОТО)

В Новом Уренгое силовики отчитались о разоблачении подпольного казино в квартире жилого дома. Игорный клуб контролировали выходцы из Чеченской республики. Попасть в квартиру с игровыми автоматами могли определенные лица по предварительному телефонному звонку, рассказали в пресс-службе МВД Ямала.

«В ходе осмотра места происшествия были изъяты 11 игровых автоматов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 – это незаконные организация и проведение азартных игр», – говорится в сообщении окружного полицейского Главка. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

В следственном управлении СК Ямала добавили, что игровые автоматы действовали в квартире с января по апрель 2018 года.

Напомним, в Новом Уренгое было несколько уголовных дел, связанных с «крышеванием» подпольного игрового бизнеса сотрудниками полиции. В 2014 году в газовой столице осудили одного из двух полицейских, которые были задержаны при получении взятки от владелицы нелегального казино. Второй фигурант этого дела умер от ожогов – он пытался сжечь своё уголовное дело в следственном отделе.

В 2018 году состоялся суд в отношении полицейских, которые имели тесные контакты с владельцем казино и кондитерской «Буше», который за покровительство казино угощал правоохранителей сладостями.

Новый Уренгой, служба информации

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