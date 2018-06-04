«Карты, деньги…» В Челябинске накрыли настоящее подпольное казино

В Челябинске полиция нагрянула в гости к любителям покера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального полицейского главка в Челябинске на улице Пушкина выявили бар, в котором осуществлялась незаконная деятельность по проведению азартных игр. Полицейскими обнаружен покерный стол, игровые фишки в количестве 1 тысяча, 10 колод игральных карт. Изъятое направленно на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 171.2 Уголовного Кодекса РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Максимальная санкция данной части статьи – два года лишения свободы.

«Полиция обращается к гражданам: если вам известны места, где осуществляется незаконная игорная деятельность просьба сообщить об этом по телефону «02», либо обратиться в ближайший отдел полиции. Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории Челябинской области запрещена», – напомнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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