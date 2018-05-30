В тюменской «матрешке» закрывают сельские казино

В деревне Башкова Тобольского района пресечена деятельность подпольного казино. Девять месяцев подряд 33-летний мужчина организовывал в одном из домов азартные игры. Он приобрел стол, карты и фишки и оборудовал настоящий игровой клуб. Противоправная деятельность была пресечена в мае 2018 года сотрудниками полиции и следственного комитета при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Подозреваемый признал вину и раскаялся. Поскольку ранее к уголовной ответственности он не привлекался и впервые совершил преступление небольшой тяжести, ему грозит только штраф.

Еще одно нелегальное казино прикрыли в югорском поселке Приобье. Там организацией азартных игр занималась женщина. Односельчане пожаловались на хозяйку клуба в полицию. Следователи напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, на территории России игорные зоны могут быть созданы только в пяти субъектах – в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае и Калининградской области. Организация и проведение азартных игр вне игорных зон является незаконной и влечет привлечение к уголовной ответственности. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.05.18

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