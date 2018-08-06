В Москве раскрыта сеть подпольных казино, работавших под видом букмекерских контор Задержано руководство и сотрудники лже-организации

В Москве задержано руководство и более полутора десятка сотрудников букмекерской конторы «Росбет» по обвинению в организации незаконной игорной деятельности, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Фигурантами уголовного дела стали учредитель ООО «Росбет» Александр Миронов, гендиректор Александр Фролов и еще 16 сотрудников организации. Всем им предъявлены обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой). Ущерб от деятельности преступной группировки, действующей под видом букмекерской конторы с марта прошлого года, составили не менее 100 миллионов рублей.

По версии следователей, Миронов с Фроловым организовали проведение азартных игр вне игорных зон, используя игровое оборудование и телекоммуникационные сети, в том числе интернет. В СКР отметили, что незаконную деятельность обвиняемые замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы «Росбет». В настоящее время у юридического лица отобрана лицензия на осуществление букмекерской деятельности.

В ведомстве уточнили, что роли участников преступной группы были четко распределены: кто-то занимался сборкой игорного оборудования и устанавливал программное обеспечение, другие осуществляли техническую поддержку работы интернет-ресурсов и вели бухучет.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 20 обысков в офисах и квартирах на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей.

Миронов в настоящее время находится в федеральном розыске, Фролов и еще один из обвиняемых отправлены под домашний арест. Остальные 15 фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.

Добавим, что статья 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.18

Привет с Байкала: «родственник» из Иркутска обманул два десятка крымчан. / Задержание расхитителей нефти в ХМАО прошло с участием ФСБ. / Пожилой екатеринбуржец подозревается в жестоком убийстве соседа на улице Патриотов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»