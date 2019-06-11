После взрыва на борту танкера в порту Махачкалы возник пожар

На российском нефтеналивном танкере, находящемся на 4 причале в морском порту Махачкалы произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану. По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении судна в момент перекачки нефтепродуктов. Взрыв произошел в 4:20.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что после взрыва произошел пожара. В итоге травмы получили два человека, они были госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной. Там также добавили, что на данный момент локализовать пожар не удается, сотрудники МЧС борются с огнем. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что в результате ЧП пострадали пять человек, один из них получил ожоги 95% тела.

Фото: СКР

На месте происшествия работают следователи Южного следственного управления на транспорте СК России. Они выясняют обстоятельства возгорания.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 11.06.19

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