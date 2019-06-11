Жертвами взрыва на танкере в порту Махачкалы стали 3 человека: возбуждено уголовное дело

В результате взрыва и последующего пожара на танкере с нефтепродуктами в порту Махачкалы, по уточненным данным Росморречфлота, погибли три вахтенных матроса, еще двое доставлены в больницу с ожогами. Всего на борту находилось 12 человек. В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По информации следствия, 11 июня в 4:20 в морском порту Махачкалы в машинном отделении нефтеналивного российского танкера «произошел хлопок с последующим возгоранием». Ранее сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси прогремел в момент перекачки нефтепродуктов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Южного следственного управления на транспорте СК России.

При взрыве пострадали матросы из Астраханской и Тамбовской областей, уточнил представитель клинической больницы Дагестана. По его словам, у 30-летнего пострадавшего из Астраханской области ожог второй-третьей степени 95% поверхности тела, он помещен в реанимацию. У 38-летнего тамбовчанина ожог 10% поверхности тела, передает ТАСС.

Инцидент произошел на танкере «В.Ф. Танкер 16», принадлежащем Волжскому морскому пароходству. По данным Росморречфлота, угрозы разлива нефтепродуктов в море нет, сообщает РИА «Новости». Порт работает в штатном режиме.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 11.06.19

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