В Киселевске выясняют, почему горела заброшенная угольная шахта

В городе Киселевск Кемеровской области спасатели несколько дней боролись с подземным огнем. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», по не выясненным пока причинам загорелась подземная брошенная шахта. Люди жаловались за гарь, дым и нагревание земли. Для выяснения обстоятельств была назначена специальная комиссия.

«В начале июня вблизи горных выработок шахты «Киселевская» (не входила и не входит в состав УК «Кузбассразрезуголь») был выявлен очаг самонагревания (самовозгорания), который вызвал обеспокоенность жителей домов, расположенных рядом с этим местом. Муниципальные власти и организация, которая сегодня занимается процессом ликвидации шахты, обратились в УК «Кузбассразрезуголь» с просьбой о помощи. Угольная компания выделила технику (погрузчик, БЕЛАЗы) и рабочих, которые оперативно приступили к локализации и изоляции очага возгорания (замещение очага инертными материалами – глиной, 600 кубометров). На сегодняшний день здоровью жителей ничто не угрожает», – сообщается в пресс-релизе «Кузбассразрезугля».

Местные жители говорят, что первые признаки подземного горения появились еще в марте этого года, о чем было своевременно сообщено в администрацию города. Однако реакция последовала только в июне.

Для того, чтобы убедиться в том, что людям, проживающим в непосредственной близости от бывшего очага возгорания, ничто не угрожает, назначена экспертиза воздуха, которую до 14 июня 2019 года проведет Роспотребнадзор.

Также будет проведена проверка отсутствия или наличия эндогенных пожаров в районе жилой застройки в переулках Малинный и улица Раздольная в Киселевске – в непосредственной близости от ликвидированного подземного возгорания.

Кузбасс, Киселевск, Елена Васильева

Кузбасс, Киселевск. Другие новости 11.06.19

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