Кузбассразрезуголь ответил на претензии киселевцев, обратившихся в Гаагу

На прошлой неделе жители города Киселевска Кемеровской области обратились в Международный уголовный суд, назвав происходящее в их районе геноцидом. Они требуют переселить их подальше от добывающих производств – и такое обещание давал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Однако ситуация не поменялась, поэтому киселевцы решили обратиться в Гаагу.

Текст жалобы и сама инициатива исходили от юриста Владимира Лобарева, который тоже живет в Киселевске. В своем обращении в суд жители указывают, что на территории городского округа находится девять угольных разрезов и пять горно-обогатительных предприятий, что провоцирует развитие онкологических и аллергических заболеваний у местных жителей. Заявители напоминают, как прошлой зимой в Киселевске выпал черный снег, а также жалуются на то, что жителей не переселяют, т.к. санитарно-защитная зона разрезов установлена некорректно. Авторы послания рассказывают о подземном пожаре, который «мэр Киселевского городского округа Шкарабейников пытается выдать за горящую помойку». «Считаем, что в настоящее время должны немедленно снести наши жилые дома и только затем организовывать тушение подземного пожара», – высказывают свои требования местные жители.

Еще одна жалоба касается возведения отвала «Северный». «В связи с его высотой и местонахождением это повлечет за собой прекращение подачи питьевой воды, поскольку насосно-фильтровальная станция, осуществляющая поставку в дома жителей Киселевского городского округа питьевой холодной воды, расположена ниже, чем возводимый отвал», – говорится в обращении. В письме в Международный уголовный суд его составители обвиняют в различных нарушениях местные власти, Следственный комитет, Роспотребнадзор и Кузбассразрезуголь.

Однако наблюдатели указывают на манипуляцию фактами и на то, что вину пытаются возложить только на одно предприятие, хотя, как было замечено в самом обращении, в городском округе насчитывается девять разрезов и пять обогатительных комбинатов. Например, в случае с черным снегом виновник был установлен – ответственность за ЧП взяла на себя обогатительная фабрика «Черкасская», расположенная в километре от Вахрушевского разреза.

Также надо отметить, что подземные пожары фиксируются на территории горного отвода ликвидированной шахты «Киселевская», которая сегодня относится к муниципальным землям. При этом на Кузбассразрезугле подтвердили, что помогают с ликвидацией очага самонагревания. «Компания оказывает муниципалитету помощь техникой для доставки глины и щебня, закладки провалов и трещин, других технических мероприятий по ликвидации очага самонагревания. Так, в период с 19 по 25 июня для определения очага силами КРУ было забурено 32 скважины глубиной от 17 до 50 метров. После определения границ очага СДС-Уголь совместно с профильным институтом ВостНИИ смонтирован став и начато тушение водой, поданной Кузбассразрезуглем», – подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Там также объяснили, что ситуация с отвалом «Северный» и возможными проблемами водоснабжения не соответствует действительности. «Утверждения об угрозе расширения отвала для работы насосно-фильтровальной станции не обоснованны, так как отвал расширяется в противоположную сторону», – добавили там.

Напомним, проблемы жителей Киселевска обещали решить губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. У последнего киселевцы попросили предоставления убежища, и тот дал согласие. После чего глава региона заявил, что поможет людям. «Осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения», – сообщил глава региона у себя «ВКонтакте» 16 июня этого года, однако жители уже потеряли надежду, что это случится.

Новокузнецк, Елена Сычева

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