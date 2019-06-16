Жителям Киселевска, попросившим экологического убежища в Канаде, пообещали массовое переселение

Жителей кузбасского города Киселевска переселят на новое место.

Как уже сообщал «Новый День», жители города в Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, рассказав о невыносимых условиях для жизни, сложившихся из-за разработки угля варварским – открытым способом.

«В нашем городе Киселевске в черте города ведут свои работы 9 разрезов. В городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов», – написали киселевцы, сообщив, что в каждой семье кто-то болеет онкологическими заболеваниями, детям становится плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли.

Киселевцы попросили в Канаде экологическое убежище. Им ответили: приезжайте – будем разбираться. Между тем, по словам местных жителей, в марте ко всем напастям добавилась еще одна – появились признаки подземного горения. Об этом немедленно уведомили администрацию города. Однако реакция последовала только в июне.

15 июня в городе побывал губернатор Сергей Цивилев: «Осмотрели место, где из-под земли идёт дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится. Вместе с людьми обошёл весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения», – сообщил глава региона.

Следующую встречу с жителями Киселевска наметили на август.

Киселевск, Игорь Юров

Киселевск. Другие новости 16.06.19

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