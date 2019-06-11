«Наш губернатор Цивилев – увлеченный снегоходчик»: сенатор от Кузбасса «забыл» о жителях региона, просивших убежища в Канаде

Совет Федерации займется развитием снегоходного туризма в Кузбассе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в верхней палате российского парламента будет создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Вопрос о снегоходном туризме сегодня поднял сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын во время выступления по актуальным вопросам в начале пленарного заседания. Очевидно, проблемы любителей снегоходного туризма оказались важнее, чем ситуация со скандальным видеообращением жителей Киселевска, которые отчаялись достучаться до кемеровского губернатора Сергея Цивилева и попросили экологическое убежище в Канаде.

Как отметил Синицын, «Кузбасс обладает уникальными природными условиями для развития такой отрасли, как снегоходный и мотовездеходный туризм», однако эта сфера не развивается – в отличие от Канады, где она приносит ежегодно по миллиарду долларов. Основная проблема, по мнению сенатора, в несовершенстве законодательной базы, из-за чего «по просторам нашей страны перемещается большое количество незарегистрированной техники, в неизвестном техническом состоянии, управляемая водителями, не имеющими официального допуска». Между тем, как отметил Синицын, развитие этой отрасли туризма даст работу малому бизнесу и дополнительные доходы в региональный бюджет.

В этой связи сенатор попросил создать при СовФеде рабочую группу из представителей комитетов по экономической политике, аграрно-продовольственной политике, природопользованию, по соцполитике и по обороне и безопасности. Группа должна будет рассмотреть возможности совершенствования законодательства РФ в области снегоходного и мотовездеходного туризма.

«Наш губернатор Сергей Цивилев сам является увлеченным снегоходчиком, поэтому Кузбасс активно готов участвовать в работе такой группы и стать пилотной площадкой для отработки принятых решений», – заявил Синицын.

Спикер СФ Валентина Матвиенко с предложением согласилась, инициатива была записана в качестве протокольного поручения профильным комитетам.

Напомним, ранее жители кузбасского Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, попросив экологическое убежище.

«На сегодняшний день в России, в частности в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни, – говорят жители региона. – Дело в том, что наш край богат углем и сейчас основные разработки угля ведутся варварским способом. Открытым способом, не обращая внимание на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома. В нашем городе Киселевске в черте города ведут свои работы 9 разрезов. В городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов». Жизнь из-за угольщиков стала невыносимой, в каждой семье кто-то болеет онкологическими заболеваниями, детям становится плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев накануне вечером велел мэру Киселевска встретиться с жителями города и выслушать их претензии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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