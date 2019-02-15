Четыре города Кузбасса засыпало черным снегом. Прокуратура начала проверку (ФОТО, ВИДЕО)

Четыре города Кузбасса – Прокопьевск, Кисилевск, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк – за последние несколько дней засыпало черным снегом.

Первоначально в соцсетях сообщалось о выпавшем черном снеге в Киселевске и Прокопьевске, затем жители региона выложили фото и видео с черными пейзажами из Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого.

На одном из роликов можно видеть засыпанные угольной пылью машины в Новокузнецке. «Вот и Новокузнецк, экология нашего города... Смотрите, какой ужас», – прокомментировал автор видео.

Местные СМИ сообщили, что черный снег выпал из-за выброса угольной пыли на обогатительной фабрике «Прокопьевская». Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой будет определено, были ли превышены нормы загрязнения.

Вице-губернатор по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андрей Панов заявил, что кроме угольной обогатительной фабрики причиной загрязнения могли стать котельные, транспорт и предприятия. «В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», – приводит слова чиновника «Интерфакс».

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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