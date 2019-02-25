Выпавший в Кузбассе черный снег стал поводом для уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы по итогам проверки сообщений граждан. Ранее в соцсетях появились публикации, в которых жители жаловались на черный снег, выпавший на улицах четырех городов Кузбасса.

Специалистами центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба областного управления МВД. В результате установлено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в два раза.

В ведомстве подчеркнули, что предварительно установлено предприятие, являющееся источником загрязнения атмосферы, однако указывать его название не стали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы», которая предусматривает наказание от штрафа в размере 80 тысяч рублей до ареста на срок до трех месяцев.

Фотографиями и видео черного снега в городах Прокопьевск, Кисилевск, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк местные жители делились в социальных сетях. 15 февраля прокуратура объявила о начале проверки. Тогда СМИ сообщали, что черный снег выпал из-за выброса угольной пыли на обогатительной фабрике «Прокопьевская».

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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