В Кузбассе в мусорном баке нашли труп младенца

В Кемеровской области нашли тело новорожденного ребенка в мусорном баке. Следователи ищут мать, убившую собственного сына.

Пакет с телом младенца обнаружил мужчина без определенного места жительства в городе Тайге. Он сообщил о страшной находке в полицию. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти на теле младенца нет.

«Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорожденные дети отсутствуют», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 11.06.19

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