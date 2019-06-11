В Кургане начинается суд над женщиной, которая родила в туалете поезда и выкинула ребенка

В Курганской области начинается процесс над 20-летней женщиной, которая выкинула в унитаз поезда своего новорожденного ребенка. Уральская транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд. Об этом ведомство сообщило на своем сайте 11 июня 2019 года.

Громкая история, которую обсуждала вся страна, произошла в феврале 2018 года. Жительница Курганской области родила ребенка в туалете электрички и выбросила новорожденного сына в унитаз.

«Позднее тело ребенка, скончавшегося в результате переохлаждения, было обнаружено сотрудниками железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская Южно-Уральской железной дороги, о чем они сообщили в правоохранительные органы», – напоминает транспортная прокуратура Курганской области.

Погибший ребенок, как потом установили эксперты, был доношенным и жизнеспособным. Мать новорожденного обвиняется по статье 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка». За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в Лебяжьевский районный суд Курганской области.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 10.06.19

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