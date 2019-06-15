В Москве восьмимесячный ребенок съел английскую булавку

В Москве восьмимесячный ребенок проглотил булавку.

Малыш сидел на руках матери и играл с острым предметом на её халате. Внезапно начал кашлять. Женщина заметила исчезнувшую булавку и вызвала скорую.

Ребёнка отвезли в больницу, где сделали рентген и обнаружили в грудной клетке расстегнутую булавку острым концом вверх. Иглу опустили в желудок, развернули тупым концом и вытащили, сообщает telegram-канал Mash.

Малыш вместе с матерью уже вернулся домой, а булавка пополнила врачебную коллекцию инородных тел, извлеченных из людей.

Москва, Игорь Юров

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