Житель Ульяновска трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировки сайта

В Ульяновске перед судом предстанет местный житель, который прошлой весной трижды пытался сжечь офис регионального управления Роскомнадзора, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По информации надзорного ведомства, 2 и 15 апреля, а затем 9 мая прошлого года злоумышленник в маске по ночам разбивал окна офиса Роскомнадзора по улице Карла Маркса камнями или молотком и пытался поджечь помещение с помощью коктейля Молотова. Ущерб от преступных действий оценили на сумму около 10 млн рублей.

Когда мужчину поймали, он пояснил, что мстил за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, который незаконно предоставлял возможность беспрепятственно пользоваться «пиратским» видеоконтентом.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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