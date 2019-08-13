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NewDayNews.ru

Вторник, 13 августа 2019, 15:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Житель Ульяновска отделался условным сроком за три попытки сжечь офис Роскомнадзора

Ленинский районный суд Ульяновска дал условный срок местному жителю, который прошлой весной трижды пытался сжечь офис регионального управления Роскомнадзора. Об этом сообщает областная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, 2 и 15 апреля, а затем 9 мая прошлого года мужчина в маске по ночам разбивал окна офиса Роскомнадзора по улице Карла Маркса камнями или молотком и пытался поджечь помещение с помощью коктейля Молотова. Ущерб от преступных действий оценили на сумму около 10 млн рублей.

Когда злоумышленника поймали, он пояснил, что мстил за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, который предоставлял возможность беспрепятственно пользоваться «пиратским» видеоконтентом.

Суд признал мужчину виновным в покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба (ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ) и приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Прокуратура Ленинского района сочла приговор слишком мягким и заявила, что будет его обжаловать. В ведомстве настаивают на наказании в виде двух лет колонии-поселения.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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