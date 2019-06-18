Омский педофил развращал девочек под предлогом «обучения фотоискусству»

В Омске задержали фотографа по подозрению в развращении девочек, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, 35-летний мужчина приглашал в свою фотостудию несовершеннолетних, где под предлогом обучения фотоискусству и фотосъемок совершил в отношении них развратные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Задержанному грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время фотограф задержан, следствие готовит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно о задержании в Подмосковье тренера одной из местных школ олимпийского резерва по подозрению в педофилии. На спортивного наставника матери пожаловалось его восьмилетняя ученица. Возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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