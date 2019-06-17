Задержан тренер спортивной школы в Подмосковье, совративший 8-летнюю воспитанницу

В подмосковной школе олимпийского резерва задержали тренера по подозрению в педофилии. На наставника пожаловалось его восьмилетняя подопечная. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По информации «Московского комсомольца», скандал разразился в одном из поселков городского типа на северо-востоке Подмосковья. Заподозренный в педофилии 52-летний тренер, в прошлом бегун, мастер спорта и тренер первой категории, приехал из Свердловской области. Он занимался с младшей группой детей.

Две недели назад одна из его воспитанниц, ученица третьего класса, стала регулярно задерживаться на тренировках. Очередной такой случай произошел в субботу, 15 июня. Мать ребенка поинтересовалась у дочери о причинах. Девочка в слезах раскрыла правду. По ее словам, тренер просил ее оставаться в его кабинете или зале, затем раздевал ее, трогал в интимных местах и осуществлял другие развратные действия.

Мать юной спортсменки в тот же день написала заявление в полицию. Стражи правопорядка задержали тренера. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 32 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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