В результате реконструкции пропускная способность Домодедово упала на 35%

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции московского аэропорта «Домодедово». «Модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала», говорится в докладе контрольного ведомства по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств.

Реконструкция была запущена в 2012 году на условиях государственно-частного партнерства. Тогда же Росавиация заключила с «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Объект следовало сдать в 2014 году, однако он до сих пор не завершен, говорится в докладе.

«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО «СУ-1» только в конце 2018 года, при том, что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – отметили в Счетной палате. Аудитор Валерий Богомолов оценил объем незавершенного строительства по проекту первой ВПП в 1,8 млрд рублей. «Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн рублей, приобретенное в 2012-2013 годах, истекли еще в 2015 году», – констатировал он.

Как напоминает «Интерфакс», несмотря на негативный опыт, в 2014 году Росавиация снова привлекла «СУ-1» для строительства второй ВПП в Домодедово, которое до сегодняшнего дня не завершено. Кроме того, аудиторы заявили, что цена этого контракта была завышена на 282 млн рублей. Также отмечается, что ВПП-2 была частично разобрана с 3800 до 2400 метров, а оборудование радиотехнического обеспечения полетов на ней было демонтировано. В результате описанных действий пропускная способность аэропорта снизилась на 35%.

Из-за острой нехватки ВПП построенный на деньги инвестора новый терминал простаивает. По словам Богомолова, перенос сроков строительства ВПП-2 и перронов к терминалу с 2016 на 2019 годы привели к повышению стоимости этих работ на 4,1 млрд рублей и 538,4 млн рублей соответственно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.06.19

Реконструкция челябинского аэропорта отстает от графика. / Банкротство Антипинского НПЗ отложено. / Площадь природных пожаров на Камчатке за сутки выросла вдвое. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»