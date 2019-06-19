Силовики накрыли ячейку финансистов ИГ: обыски прошли в Москве, ХМАО и еще пяти регионах

ФСБ России сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки, которая собирала и переправляла деньги боевикам из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государства» (ИГ).

Спецоперация и масштабные обыски прошли в семи регионах – Москве, Московской области, Ханты-Мансийского автономном округе, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане. В них, помимо сотрудников спецслужбы, участвовали представители МВД, Следственного комитета и Росфинмониторинга, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным СКР, в ходе оперативных действий на территории Московского региона задержаны двое подозреваемых в содействии террористической деятельности. «Проверяется причастность к совершению преступления еще одного лица», – уточняется в сообщении спецслужбы.

Согласно данным следствия, с 2014 по сентябрь 2017 года граждане России, являющиеся членами ИГ (запрещена в РФ), находились в Сирии и организовали в этой арабской стране финансирование данной террористической организации. Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые осуществляли сбор денег в ряде российских регионах через платежные системы и банковские карты. Затем деньги переправлялись сирийским боевикам.

Финансистам террористов удалось собрать не менее 8 млн рублей от более чем 200 жителей Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов. По данному факту Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждены четыре уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В ходе обысков в местах проживания задержанных обнаружены и изъяты мобильные телефоны, платежные инструменты и фискальные чеки, деньги, а также другие вещдоки.

СКР опубликовал кадры оперативной съемки ФСБ с задержанием подозреваемых и обысками у них

В ФСБ отметили, что подозреваемые дали признательные показания о финансировании ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, один из них рассказал, что проходил террористическую подгтовку на территории Сирии. «В настоящее время устанавливаются роль и конкретные действия, совершенные каждым из задержанных в целях финансирования терроризма», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, устанавливаются другие соучастники преступления, добавили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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