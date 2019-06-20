В Норвегии погиб российский дипломат

В Норвегии погиб сотрудник Торгового представительства России. Об этом сообщило российское посольство на официальной странице в Facebook.

Дипломат погиб в результате ДТП, произошедшем в Осло 20 июня. Отмечается, что авария произошла в условиях плохой видимости и непогоды.

Родственников погибшего уже уведомили о случившемся. Врач посольства оказывает необходимую помощь.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 20.06.19

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