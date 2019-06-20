В Норвегии погиб российский дипломат

В Норвегии погиб сотрудник Торгового представительства России. Об этом сообщило российское посольство на официальной странице в Facebook.
Дипломат погиб в результате ДТП, произошедшем в Осло 20 июня. Отмечается, что авария произошла в условиях плохой видимости и непогоды.
Родственников погибшего уже уведомили о случившемся. Врач посольства оказывает необходимую помощь.
Осло, Служба информации РИА «Новый День»
Осло. Другие новости 20.06.19
В Москве погиб годовалый ребенок: его не госпитализировали. / Генерал-майор ФСБ на Ямале поговорил с губернатором про браконьеров. / Жители Севастополя заявили об экологической катастрофе (ФОТО). Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»