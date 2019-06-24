В Курске полицейский распугивал играющих в футбол детей стрельбой из травмата

В Курске полицейский выстрелил в воздух, чтобы припугнуть детей, которые попали футбольным мячом по его машине. Следователи проводят проверку.

Инцидент произошел у дома №3 по улице Ламоновской. По данным следствия, мужчина, который является действующим сотрудником полиции, угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел в воздух.

В пресс-службе УМВД региона подтвердили, что мужчина действительно является полицейским. По результатам проверки будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.

Курск, Служба информации РИА «Новый День»

Курск. Другие новости 24.06.19

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