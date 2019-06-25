В Москве поймали серийного грабителя, отравившего газировкой более 20 человек

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который угощал прохожих отравленной газировкой, а потом грабил их. От его действий пострадали не менее двух десятков человек. Серийного грабителя поймали в Басманном районе Москвы. В ходе обыска в месте его проживания обнаружены и изъяты свертки с белым порошком, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям телеграм-канала Baza, подозреваемым оказался 26-летний приезжий из Кабардино-Балкарии Сабанов Мурат. Мужчину задержали в хостеле на Новой Басманной улице, где он снимал койку.

Сейчас правоохранители выясняют точное количество пострадавших. Пока установлены семеро отравленных злоумышленником людей. Сам он сообщил об отравлении 17 человек. Сабанов поведал на допросе, что подсыпал в газировку и коктейли транквилизатор феназепам и предлагал их молодым людям. Когда новые знакомые отключались, парень забирал у них ценные вещи.

Ранее издание The Village сообщило, что в столице в мае и июне пострадали не менее 24 человек, которых грабили после того, как они выпили газировку. Грабитель нападал в скверах в районе Чистых прудов, в «Яме» на Хохловской площади, а также в парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Также сообщалось, что подозреваемого ранее уже задерживали, но отпустили под подписку о невыезде. После этого нападения возобновились.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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