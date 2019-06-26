В центре Москвы обливший себя бензином мужчина потребовал встречи с министром

В центре Москвы у здания Министерства строительства на Садово-Самотечной улице мужчина облил себя бензином и потребовал встречи с представителем властей, сообщает РБК со ссылкой источник в столичном ГУ МВД.

В пресс-службе Минстроя рассказали, что мужчина выкрикивает: «Я отец троих детей не могу построить дом». «С ним пытаются наладить коммуникацию представители департамента, работают спецслужбы. В Минстрое отрицают, что он облился бензином. Там также заверяют, что он не является дольщиком. «На его дом наложены обременения, и он требует их снять», – пояснили в Минстрое, добавив, что мужчина из Рязанской области и требует снять запрет на строительство его индивидуального жилого дома.

По данным телеграм-канала Baza, переговоры с мужчиной ведут полицейские. Он якобы требует, чтобы к нему вышел министр строительства Владимир Якушев. Мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео с места происшествия, на нем видно «скорую», пожарную машину и полицейских в бронежилетах, они стоят в отдалении от мужчины в зеленой футболке и шортах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.19

Немецкий бизнес подсчитал свои потери от антироссийских санкций. / Две оппозиционные партии отказались от губернаторских выборов в Зауралье. Причины. / Против двух жителей Колымы возбудили «уголовку» за надпись «Магадан – город отстой». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»