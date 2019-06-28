В Токио арестовали граффитчика из России

В Токио полиция арестовала гражданина России Глеба Песочного. Его подозревают в том, что он нарисовал граффити в районе императорского дворца.

Правоохранители утверждают, что 23-летний россиянин нанес рисунок из баллончика в виде птицы на трансформаторную будку недалеко от резиденции Нарухито. Несколько подобных граффити обнаружены на изгороди в районе дворца и на других объектах, передает телеканал NHK.

Сам Песочный свою вину не признает и утверждает, что он художник. Однако полицейские говорят, что процесс рисования был заснят на камеры видеонаблюдения, а у россиянина при обыске нашли баллончики с краской.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 28.06.19

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