Воры парализовали движение поездов между Москвой и Петербургом

Более 40 поездов дальнего следования и электричек задержаны между Москвой и Санкт-Петербургом из-за кражи технических средств, обеспечивающих движение поездов на подмосковной станции Сходня, сообщает пресс-служба РЖД. По данным полиции, минувшей ночью неизвестные похитили 1,5 км кабеля, что привело к крупному сбою в движении поездов.

Согласно сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, на линии Москва – Санкт-Петербург в пятницу утром задержаны 26 поездов дальнего следования «в результате стороннего вмешательства в работу железной дороги». Время задержки составляет от одного до 2,5 часов.

Также задержаны три поезда «Сапсан», следующих из Москвы, на время от 25 до 51 минуты.

На Ленинградском направлении следуют с задержкой 10 пригородных поездов в сторону Москвы и три электрички из столицы. Кроме того, отменены 9 электричек на участке Москва – Крюково.

В настоящее время «железнодорожники ведут работу по восстановлению графика движения поездов», отметили в РЖД. Также организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин – Москва, Подсолнечная – Москва, а также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково – Москва.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.19

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