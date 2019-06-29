Взрыв в Коврове: человек погиб, пострадали ликвидаторы ЧП

В Коврове в результате взрыва газа в жилом доме один человек погиб, еще семеро пострадали. Взрыв произошел в квартире третьего подъезда 5-этажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской. Следователи считают, что взрыв произошел из-за неадекватных действий одного из жильцов. Примечательно, что в числе пострадавших оказались двое спасателей и четверо полицейских. Кроме того, повреждения получил ведомственный автомобиль, сообщили в пресс-службе СКР.

В ковровской станции медицинской скорой помощи рассказали, что в результате ЧП пострадали 11 человек. Двух пострадавших поместили в реанимационное отделение. По предварительным данным, взрыв произошел по вине психически нездорового мужчины, который разорвал газовые шланги. Следователи отмечают, что днем ранее он выписался из специализированной клиники. Виновник взрыва, а также его мать (супруга погибшего), получили серьезные травмы. Также тяжело пострадала женщина, проживающая в соседнем подъезде.

«До наступления события мужчина, страдающий психическими отклонениями, выгнал свою мать из квартиры, при ликвидации ситуации женщина получила термические ожоги. Двое сотрудников подразделения муниципального образования город Ковров – поисково-спасательного отряда, при принудительном взломе двери в квартиру также получили травмы. В ходе проведения мероприятий экстренного реагирования травмы получили четыре сотрудника полиции. С тяжелыми травмами также госпитализирована пожилая женщина, проживающая ... по соседству ..., пострадавшая в результате реакции от волны раздавшегося хлопка» – рассказали в пресс-службе СУ СКР по .Владимирской области.

Владимир, Иван Гридин

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