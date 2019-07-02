В Подмосковье охранник магазина задушил заподозренного в краже мужчину

В городе Электростали сотрудник частного охранного предприятия убил покупателя магазина, которого заподозрили в краже.

Как сообщили в областном главке СКР, инцидент произошел 22 июня в продуктовом магазине. Сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в совершении кражи. Мужчину отвели в подсобное помещение, где он стал вести себя агрессивно. В результате охранник и покупатель подрались.

Во время потасовки сотрудник ЧОПа душил оппонента, тот перестал подавать признаки жизни. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи.

Охранника задержали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.19

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