В Подмосковье охранник магазина задушил заподозренного в краже мужчину

В городе Электростали сотрудник частного охранного предприятия убил покупателя магазина, которого заподозрили в краже.
Как сообщили в областном главке СКР, инцидент произошел 22 июня в продуктовом магазине. Сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в совершении кражи. Мужчину отвели в подсобное помещение, где он стал вести себя агрессивно. В результате охранник и покупатель подрались.
Во время потасовки сотрудник ЧОПа душил оппонента, тот перестал подавать признаки жизни. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи.
Охранника задержали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 02.07.19
«Прага нарушила авиасоглашение»: Минтранс и Ростуризм прокомментировали ограничение полетов в Чехию. / В зоопарке под Оренбургом тигрица отбила своего детеныша у вора. / В Тюмени умер знаменитый нефтестроитель, почетный гражданин Ямала. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»