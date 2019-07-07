Из Мексики депортировали десять граждан России

Миграционная служба Мексики задержала десять россиян, у которых были проблемы с документами. Всем им запрещен въезд в страну, они будут депортированы обратно.

Как сообщили в посольстве России, граждане РФ прилетели рейсом компании Azur Air 4 июля. Трое из них находятся в «черном списке».

У троих профиль не соответствует туристам, то есть не было документов, подтверждающих бронь отеля, обратных билетов или денег на проживание.

Остальные четверо прибыли из Узбекистана, при этом у них были российские паспорта. Миграционная служба Мексики посчитала это подозрительным и предположила, что документы могут быть фальшивыми.

Всех прибывших депортируют обратно.

«Семь человек уже улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France. Двое отправятся уже сегодня (в субботу), один, скорее всего, завтра», – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 07.07.19

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