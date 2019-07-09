Минфин выплатит 2 млн рублей семье из Курса за пропавший клад

Семейная пара нашла клад и сдала его в полицию. Однако позже сокровища таинственным образом исчезли. Положенного вознаграждения супругам пришлось добиваться через суд.

Галина и Александр Снегиревы обнаружили 260 золотых монет во время ремонта в своем доме. Супруги добровольно передали клад в правоохранительные органы и стали ждать вознаграждения, пишет «Интерфакс».

Монеты хранились в комнате вещественных доказательств, а затем их отправили в Гохран. Когда упаковку вскрыли, вместо сокровищ там лежали три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Уголовное дело по факту пропажи ценностей было закрыто, так как подозреваемого в хищении установить не удалось.

Снегиревы обратились в суд, который обязал Минфин выплатить супругам в общей сложности 2,2 млн рублей – 50% от стоимости клада.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

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