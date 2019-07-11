Автомобиль посольства России попал в ДТП в Албании

В Албании попал в аварию автомобиль российского посольства. По предварительным данным, пострадали два человека.

ДТП произошло на трассе между городами Рогожина и Кавая, передает Albanian Daily News. Водитель не справился с управлением и съехал в дороги. Вероятно, причиной аварии стала скользкая дорога из-за плохих погодных условий.

В результате два человека получили травмы. Известно, что один из них является сотрудником дипломатического представительства России в Тиране.

Тирана, Служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 11.07.19

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