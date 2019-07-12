При пересечении реки в Туве погибли 10 человек

Тувинские полицейские устанавливают обстоятельства ЧП, в результате которого погибли 10 человек, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 села Тээли в 08:55.

Местный житель рассказал по телефону, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй в вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 12.07.19

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