В Тыве из-за паводка введен режим ЧС

В Республике Тыва введен режим чрезвычайной ситуации из-за значительного подъема уровня воды в реках, вызванного проливными дождями. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным Тувинского гидрометцентра, 17 июля в связи с выпадением обильных осадков, уровень воды в реках Тувы за сутки поднялся в среднем на 8 см, больше всего – на 14 см – поднялась вода на Малом Енисее. Сейчас уровень воды на Малом Енисее составляет 2 метра и 76 сантиметров, при критическом уровне 4 метра 35 сантиметров.

«По прогнозу синоптиков небольшие и умеренные дожди будут идти в течение этой недели. В целях оперативного реагирования для сил постоянной готовности главного управления МЧС России по республике и подчиненных подразделений введен режим «Чрезвычайной ситуации». Организовано проведение регулярных замеров уровня воды», – говорится в сообщении.

ГУМЧС по Туве просит граждан соблюдать все меры безопасности вблизи водных объектов, при переезде рек по мостам, а также не переезжать вброд реки. Главам муниципальных образований поручено проинформировать и предупредить население о неблагоприятной метеорологической обстановке.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулся УАЗ. Погибли девять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомобиль в водном потоке. Одну женщину унесло течением.

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 17.07.19

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