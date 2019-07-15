В Башкирии в аварии с туристическим автобусом погибли шесть человек

В Башкирии автобус с туристами из Татарстана попал в аварию. По последним данным, шесть человек погибли, 15 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Автобус с 39 пассажирами, двигаясь по трассе Уфа – Инзер – Белорецк, в Архангельском районе Башкирии съехал в дороги и опрокинулся в кювет, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая выясняет причины аварии.

Попавший в ДТП автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Шесть человек погибли, 15 человек попали в больницу с различными травмами, уточнили в минздраве Татарстана. «Семь человек – в 21-ю горбольницу Уфы, из них один человек находится в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести. Еще семь человек в состоянии средней степени тяжести находятся в 22-й горбольнице Уфы. Ребенок 2006 года рождения госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Башкирии в состоянии средней степени тяжести», – сказал представитель министерства.

Водитель автобуса утверждает, что потерял управления из-за плохих погодных условий. Мужчину отправили проходить медосвидетельствование.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования взял под контроль центральный аппарат СК России.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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