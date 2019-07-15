Водителя, по чьей вине погибли шесть человек, штрафовали 18 раз

Водителя автобуса, который попал в аварию в Башкирии, неоднократно штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров.

В общей сложности водитель привлекался к административной ответственности 18 раз, и в основном – за превышение скоростного режима. Следствие установило, что в момент аварии пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, передает «Интерфакс».

Хабиров уточнил, что ДТП произошло на прямом участке трассы. Никаких проблем с дорожным покрытием и разметкой в этом месте не обнаружено.

Автобус с 39 туристами из Татарстана, двигаясь по трассе Уфа – Инзер – Белорецк, в Архангельском районе Башкирии съехал в дороги и опрокинулся в кювет. Шесть человек погибли, 15 госпитализированы. Водитель автобуса утверждает, что потерял управления из-за сильного ливня. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования взял под контроль центральный аппарат СК России.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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