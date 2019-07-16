В Домодедово приземлился лайнер с отказавшим двигателем

Самолет, вылетевший утром в Кишинев из Домодедово, вернулся в аэропорт из-за сильной вибрации в правом двигателе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, лайнер совершил посадку с одним работающим двигателем.

В пресс-службе Домодедово заявили, что самолет совершил посадку в 06:32. Аэропорт работает в штатном режиме. «Командир воздушного судна принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт. Оперативные службы Домодедово осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки»,– рассказал представитель пресс-службы.

Экипаж самолета после взлета сообщил о сильной вибрации во втором двигателе, через некоторое время двигатель отключился, сообщает Moscow_approach в Twitter. Отмечается, что пассажиры самолета смогли наблюдать вспышки пламени в двигателе. Лайнер продолжительное время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился в аэропорту вылета. Никто не пострадал. О числе пассажиров и членов экипажа ничего не сообщается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.19

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