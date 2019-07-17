Россиянин проведет 37 лет в тюрьме за убийство в Мексике

В Мексике гражданина России Алексея Макеева приговорили к 37,5 года лишения свободы за умышленное убийство местного жителя.

Как сообщила Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо, Макеев был признан виновным в убийстве в городе Канкун в мае 2017 года. Также осужденный должен заплатить 405 тысяч мексиканских песо (21 тысячу долларов США) в качестве компенсации, передает «Лайф».

Макеев вызвал недовольство местных жителей тем, что оскорблял их. Сотни мужчин и женщин пришли к дому россиянина в 19 мая 2017 года. Словесный конфликт перешел в драку. В результате Макеев получил травмы и нанес несколько ножевых ранений 20-летнему мексиканцу, который впоследствии скончался.

Адвокаты россиянина настаивали на том, что смерть местного жителя была следствием необходимой самообороны. Однако суд не согласился с этими доводами.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 17.07.19

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